« Nout Kaz à Paris » inaugurée dans l’Antenne du Département

Ouverte au mois d’octobre, la boutique « Nout Kaz A Paris », au rez-de-chaussée de l’Antenne parisienne du Département, dans le 4ème arrondissement, a été officiellement inaugurée par Cyrille Melchior, le mardi 27 février, accompagné du vice-Président Gilles Hubert et des Conseillers départementaux Bruno Robert et Eglantine Victorine. La cérémonie était organisée à l’occasion du Salon international de l’agriculture (SIA) et y avaient été conviés quelques personnalités de la diaspora réunionnaise dans l’Hexagone : le footballeur Fabrice Abriel, la cheffe Kelly Rangama, le pilote Rehane Gany, la journaliste Laurence Roustandjee… Miss Réunion, Mélanie Odules, Pierrick Robert, le Président de la CCIR, et Emmanuel Séraphin, vice-Président de l’IRT étaient également présents, comme Jacques Martial, adjoint à la maire de Paris en charge des outre-mer.

« Nout Kaz à Paris » est le fruit d’un partenariat entre le Département et deux acteurs professionnels de l’île : la SCA Fruits de La Réunion, spécialisée dans l’exportation des fruits, et l’Union des Transformateurs Agroalimentaires de La Réunion (UTAR) regroupant de nombreux artisans qui proposent des confitures, des piments et achards, des rhums arrangés…. La nouvelle société constituée par ces deux opérateurs a été retenue après l’appel à projet lancé par la Collectivité en 2022. Elle défend ainsi l’excellence réunionnaise.

« Notre démarche vise à valoriser la production réunionnaise dans toute sa richesse, sa diversité, et sa capacité à faire rayonner une certaine idée de l’excellence, expliquait ainsi Cyrille Melchior. Notre île regorge de talents exceptionnels qui savent sublimer tout ce que notre territoire peut leur offrir. Notre île mérite d’être davantage connue, pas seulement pour la beauté de ses paysages ou pour l’exemplarité de son bien-vivre ensemble. Elle doit aussi être connue par la qualité de ses produits, de son artisanat, de tout ce qui contribue à faire de notre île un territoire d’excellence capable de s’exporter et de s’inviter dans toutes les bonnes tables du monde. »

« Nout Kaz à Paris » s’adresse à la diaspora réunionnaise, mais aussi à tous ceux qui aiment déjà ou veulent découvrir les produits qui font la renommée de notre île. On y trouve d’ailleurs de nombreux produits des adhérents de la marque départementale « 100% La Réunion ».

« Nous voulons être une vitrine de La Réunion sur Paris, commente Cédric Daly, président de l’UTAR. SCA Fruits a un savoir-faire sur l’exportation que nous, nous n’avons pas. Nous sommes complémentaires. » Les deux associés envisagent ainsi de décliner le concept dans toutes les grandes villes où se regroupe la diaspora réunionnaise. En attendant, ils espèrent obtenir de la mairie de Paris la possibilité d’installer un stand de fruits dans la rue du Renard, lorsque celle-ci sera piétonnisée pour les Jeux olympiques.

Fabrice Abriel, désormais entraîneur de l’équipe féminine du FC Fleury, soulignait, lui, qu’une telle boutique à Paris lui permettra de combler ses nostalgies alimentaires sans attendre un voyage à La Réunion.