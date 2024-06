Notes de lecture : Surprenant ! – « EMMA » de Jean Reno

Quoi de commun entre « Léon » et « Wasabi » ? Rien, me direz-vous, car Reno, antithèse de Gabin, ne se « répète » jamais d’un rôle à l’autre. Pour notre plus grand plaisir. Eh bien il semble que cette constante à ne jamais être le même ne se limite pas aux jeux de l’écran : elle est dans ses gênes.

Car voici qu’aujourd’hui, ce grand monsieur nous livre un côté très inattendu de sa personnalité, celle d’un écrivain ; et quel écrivain !

La trame de ce polar-espionnage est simple : une jeune et jolie masseuse surdouée venue de Bretagne est engagée par la principauté d’Oman pour y créer un centre de balnéothérapie réservé à une clientèle locale et touristique hyper-friquée. Et former le personnel chargé de s’occuper de ces inconsistantes boules de lard.

Le souci vient du fait que la personne chargée de l’embaucher n’est autre qu’un prince d’Oman, grand, jeune, bronzé et plus beau que le moindre Adonis de passage. L’inévitable résultat est que ces deux très jeunes et très beaux spécimens humains se prennent illico d’une passion aussi dévorante qu’interdite.

Au prix de mille précautions et quelques castagnes, les deux fougueux amants se retrouvent dans un coin secret du désert où il n’y a pas que la tente aux amours. Il y a un grand secret que les services omanais détesteraient voir dévoilé. Et que les services secrets français s’en mêlent.

Voilà, c’est tout ce que je suis autorisé à vous dire de cette intrigue hors du commun. Sinon que le sieur Reno nous tient en haleine de la première à la dernière ligne.

L’autre remarque que suscite inévitablement cet ouvrage est qu’on en sort avec la très nette impression de connaître le sultanat d’Oman sur le bout des doigts de pieds !

Les gens, humbles ou fortunés, les paysages, le désert, les ports avec leurs boutres et sambouks, les villages, les villes et leurs souks, leurs épices, les échoppes, les parfums, l’artisanat, tout y est mais sans que jamais nous n’ayons l’impression de surcharge.

Toute cette masse de notes et renseignements, distillée sans avoir l’air d’y toucher, s’intègre naturellement au récit qui reste bel et bien celui d’un grand polar. Reno possède, à n’en pas douter, l’étoffe d’un grand raconteur d’histoire.

Et c’est bien là le nœud du problème : ce qui fait la beauté d’un récit n’est pas qu’il soit vrai, mais qu’il semble l’être.

Pour « Emma », c’est gagné.

« EMMA »

Jean Reno

XO éditions ; en librairie.