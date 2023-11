Nos cerveaux énactaient des images avant de parler

Nous sommes redevables du terme « d’enaction », le fait « d’impulser hors de », au neurobiologiste Francisco Varela pour qui corps et esprit ne font qu’un ; dont les travaux relatifs à « l’inscription corporelle de l’esprit » (1993) nous auront permis de nous émanciper d’une vision dualiste cartésienne.

Celle-ci, de nos jours, exerce toujours une influence néfaste sur nos esprits, si bien que sciences biologiques, sciences médicales et sciences humaines sont abordées et enseignées séparément.

Dans ce contexte, il était inévitable que la production imagée du cerveau soit assimilée à des « rêves », alors que selon nos hypothèses, le cerveau des mammifères nos très anciens ancêtres devait disposer d’une sorte de clavier riche d’une multitudes de touches correspondant chacune, à une nuance imagée prédisposée à composer de manière pulsante des images. Si bien que celles-ci rassemblées pouvaient illustrer un message comme l’ARN est un messager de l’ADN.

Avec l’apparition progressive de la bipédie, et l’apparition de langage parlé et articulé la traduction erronée des images devint possible et leur interprétation (risquant d’être mensongère) furent effectives.

Ces messages, émis, énactés selon une syntaxe et un vocabulaire d’images préfigureraient, avec les travaux du psychanalyste Carl Gustav Jung, des scénarios anticipateurs impulsant des transformations organiques et psychiques reliées. Et ce, dans la perspective de nous éclairer pour nous permettre de faire face aux alternatives ou épreuves qui pourraient advenir.

Ces hypothèses impliquent qu’une véritable intelligence de l’instinct de l’inconscient visant l’émergence d’une conscience plus éclairée, libérée d’emprises culturelles, d’habitudes de pensées et de conditionnements dans nos façons d’être, se manifesterait, renouvelant notre devenir. Cette « conscience éclairée » pourrait être parasitée par des habitudes acquises imposées culturellement comme nous étant favorables : ainsi l’image des aliments sucrés dans l’alimentation ou encore des qualités humaines érigées en modèle…

Ce courrier aura été énacté (rendu possible) par notre lecture de l’ouvrage « L’instinct de conscience, Comment le cerveau fabrique l’esprit », (2023), de Michael S. Gazzaniga.

Nous ne pouvons reprocher à Gazzaniga, non plus qu’aux chercheurs des sciences du vivant, isolés du fait de leurs spécialités, eux-mêmes acculturés d’une non intégration de cette dimension salutaire de leur inconscient et prodigieusement géniale des cerveaux chez nous humains, d’anticiper des réalités imagées favorisant notre libre arbitre dès lors protégé de jugements, d’idéologies ou d’alibis langagiers.

Frédéric Paulus

Animateur du CEVOI (Centre d’Etudes du Vivant de l’Océan Indien) à La Réunion

Expert extérieur Haut conseil de santé publique