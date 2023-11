Non à l’antisémitisme ! La République en danger !

Le président du Sénat et la présidente de l’Assemblée nationale appellent « à une grande marche civique » ce dimanche 12 novembre. Il s’agit d’unir « tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de notre République et sont déterminés à les défendre. Une marche pour la République et contre l’antisémitisme. Une marche pour la France des droits […]

Le président du Sénat et la présidente de l’Assemblée nationale appellent « à une grande marche civique » ce dimanche 12 novembre. Il s’agit d’unir « tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de notre République et sont déterminés à les défendre. Une marche pour la République et contre l’antisémitisme. Une marche pour la France des droits de l’homme et pour la nation réunie. Une marche des citoyens pour dénoncer les porteurs de haine. Une marche pour la libération des otages dont huit de nos compatriotes. »

Pour madame Braun-Pivet et monsieur Larcher « La République est en danger ; ses fondements mêmes sont attaqués… Depuis l’attaque terroriste perpétrée en Israël par le Hamas, le 7 octobre dernier, un massacre d’une ignominie jamais égalée depuis la Shoah, qui a causé la mort de 40 de nos compatriotes, les actes antisémites se multiplient dangereusement dans notre pays. En quatre semaines à peine, plus de 1.000 faits ont été enregistrés…

La peur s’installe et risque même de se banaliser, si nous ne réagissons pas. Un sursaut s’impose, pour manifester clairement que la France n’accepte pas l’antisémitisme et que les Français ne se résignent pas, et ne résigneront jamais à la fatalité des haines. Plus qu’un sursaut, plus que des mots : une mobilisation générale est indispensable, un cri des consciences pour déclarer à la face du monde que la République française ne laisse pas, et jamais ne laissera, prospérer l’abjection.

L’antisémitisme, comme toutes les haines est un symptôme des maux de notre société. Quand il progresse, montent avec lui tous les dangers… La démocratie ne se résume pas au droit de vote : elle est un combat de tous les jours, un engagement à tous les niveaux, pour une société de justice et d’égalité qui refuse la désignation de victimes expiatoires… »

Pas une sénatrice, pas un sénateur, pas une députée, pas un député, pas une maire, pas un maire, pas une présidente pas un président, pas une élue, pas un élu de La Réunion pour relayer cet appel et appeler à manifester ici !

Que faut-il en penser ? Ont-ils peur ? De quoi ? De qui ? « La République en danger » n’est plus leur affaire ? L’antisémitisme les laisse cois ? Lé inquiétant !

Alain Itema

Agnès Navarro

Nadia Ouchène

Charles Henri Vienne