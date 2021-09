nettoyonslanature, RDV le 25 septembre, avec les associations saint-leusiennes !

A l’occasion de la semaine européenne du développement durable, les associations et la ville de Saint-leu participent à l’opération nationale « Nettoyons la nature, 500 ans pour se dégrader, 1 seconde pour être ramassée », portée par le mouvement E.Leclerc, avec d’autres partenaires.



L’action se déroulera à Saint-Leu, le samedi 25 Septembre et consistera au ramassage des déchets dans les différents quartiers de la ville. L’objectif, au-delà du nettoyage, demeure la sensibilisation de l’ensemble de la population aux enjeux environnementaux : la préservation du cadre de vie ou encore la lutte contre le réchauffement climatique. Des sujets qui concernent tout le monde !



Les élus, notamment Marie-Claude Anamalé, déléguée à la vie associative et Philippe Lucas, délégué à l’environnement, les services de la Mairie de Saint-Leu et les associations volontaires se sont réunis le 7 septembre à l’Hôtel des Postes, pour préparer au mieux l’événement.



Concrètement, chaque association interviendra sur un secteur particulier. Un point de rendez-vous sera donné le matin pour un accueil et un briefing. A l’issue, le service environnement de la Ville procèdera à la collecte des sacs qui seront ensuite déposés dans des bennes à déchets mis à disposition par le TCO avant de partir vers le centre de tri ou d’enfouissement.



Quelques jours avant la tenue de l’opération, des kits seront remis aux associations et les représentants pourront bénéficier d’une petite formation sur le tri des déchets, en partenariat avec Cycléa. L’enjeu est de permettre la valorisation du maximum de déchets qui seront ramassés ce jour là.



Cet événement se veut participatif et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour venir agir en faveur de notre environnement. N’hésitez pas ! Rejoignez-vous aussi le mouvement ! Inscriptions et informations au 0692 52 75 30.