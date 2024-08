Mougins : La veuve du gendarme tué en service s’en prend à la politique laxiste de la France

Lors d’une cérémonie en hommage à son mari, qui s’est tenue devant l’hôtel de ville de Mandelieu-La Napoule, la veuve d’Éric Comyn a dénoncé ce qu’elle a qualifié de « laxisme » et d' »excès de tolérance » de la part des autorités françaises envers les récidivistes.

Dans un discours poignant, elle a déclaré : « La France a tué mon mari par son insuffisance, son laxisme et son excès de tolérance ». Elle s’est ensuite interrogée sur les raisons pour lesquelles un individu avec un tel casier judiciaire pouvait encore être en liberté, appelant à une réforme urgente des lois pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.

« Quelle est la suite pour ce meurtrier ? » s’est-elle demandé. « Déferrement immédiat en attente de jugement, trois repas chauds par jour, aides sociales dans les geôles, alors que les retraités qui ont cotisé toute leur vie doivent potentiellement retravailler pour avoir trois repas chauds par jour. Puis il y aura une réduction de la peine, la remise en liberté, et il recommence », a-t-elle ajouté. « Et nous, alors ? Plus de fils, plus de père, plus de frère, plus de mari. Nous, par contre, nous avons pris à perpétuité », a-t-elle conclu.

La veuve a également évoqué la peine de mort, regrettant son abolition en 1981, et prédit avec amertume que le meurtrier de son mari bénéficierait probablement d’un traitement favorable en prison, tandis que la famille, elle, est condamnée à « perpétuité » dans la douleur de cette perte irréparable.

Cette intervention a par la suite provoqué un déferlement de haine sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes n’hésitant pas à la qualifier de « facho« .