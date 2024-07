Morts et dégâts impressionnants après le passage du destructeur ouragan Béryl

Le vendredi 24 mai 2024, l’équipage d’un Airbus A320 de la compagnie pakistanaise Fly Jinnah a été confronté à un grave incident de pressurisation. Cet événement a entrainé des symptômes inquiétants de malaises et de somnolence chez les deux pilotes et parmi certains membres de l’équipage et a nécessité une intervention d’urgence.