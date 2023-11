Mois de la Découverte des Métiers : Un mois pour découvrir votre futur métier avec la CCI Réunion !

En novembre 2023, le réseau des CCI se mobilise massivement pour éclairer le public sur les métiers et les filières professionnelles. Une série d’événements, organisés sous divers formats, permettra de mieux comprendre les opportunités professionnelles et d’appréhender la réalité de futurs métiers.

Le « Mois de la Découverte des Métiers » de la CCI Réunion propose 12 événements du 8 novembre au 5 décembre. Il vise à sensibiliser les jeunes (collégiens et lycéens), leurs parents, ainsi que les adultes en reconversion et les demandeurs d’emploi aux diverses filières professionnelles du numérique, de la vente, de la comptabilité gestion, du transport logistique, de l’industrie, de l’électricité, et même de la restauration ! Pendant tout le mois, une variété d’ateliers se tiendra sur les cinq campus de la CCI Réunion, incluant des formats tels que des afterworks, des petits-déjeuners, des visites de sites, des rencontres avec des professionnels, et des témoignages d’entreprises et d’apprentis.

Découvrez le programme sur le site web de la CCI Réunion : https://reunion.cci.fr/

L’objectif de cet événement est clair : élargir les horizons des jeunes et présenter de nouvelles opportunités de carrière aux adultes en activité. Il s’agit de dévoiler la réalité et l’intérêt d’une multitude de métiers, encourageant ainsi les participants à explorer diverses voies professionnelles. Le « Mois de la Découverte des Métiers » constitue une opportunité exceptionnelle pour découvrir la filière qui correspond à chacun.

Pour les Jeunes…

Le « Mois de la Découverte » est une opportunité exceptionnelle de :

S’engager dans des voies professionnelles présentant de réels débouchés : À travers des rencontres et des ateliers interactifs, les jeunes peuvent explorer des carrières prometteuses et en forte demande sur le marché du travail.

Connaître davantage le contenu des métiers, leurs évolutions et transformations : L’événement permet de plonger au cœur des métiers en constante évolution, offrant un aperçu concret des compétences et des perspectives.

S’ouvrir, découvrir d’autres univers professionnels et les nouveaux métiers : Le « Mois de la Découverte » expose les participants à une multitude de secteurs professionnels passionnants et à des métiers émergents, élargissant ainsi leur horizon.

Se projeter dans le futur de façon positive : En explorant les opportunités professionnelles, les jeunes peuvent envisager leur avenir de manière optimiste et construire les bases d’une carrière enrichissante.

Pour les Adultes en Reconversion/En Recherche d’Emploi…

Les adultes en reconversion ou en recherche d’emploi trouveront également de précieuses ressources pour :

Identifier les métiers qui recrutent : Les participants auront l’occasion de découvrir les opportunités professionnelles actuelles et de discuter avec des experts pour orienter leur choix de carrière.

Rencontrer des entreprises

Informations et inscription : https://reunion.cci.fr/