Météo : Temps calme et ensoleillé

Le bulletin de Météo France :

A nouveau, c’est un temps calme et ensoleillé pour cette journée. La matinée est agréable, malgré la présence de quelques nuages côtiers le long du littoral sud. L’air est sec, les nuages de pentes ont du mal à se développer cet après-midi garantissant ainsi des périodes ensoleillées au cœur des cirques. Dans la continuité du matin, l’ensoleillement se poursuit sur les sommets et la frange littorale. Les températures vont de 25 à 28°C sur le bord de mer, jusqu’à 22°C dans les cirques. L’alizé souffle en rafales de 40 à 50 km/h de Ste-Rose à St-Denis et de St-Pierre à la Pointe au Sel. Un vent de sud se lève sur les plages de l’ouest cet après-midi. La mer est agitée au vent et par deux petites houles : australe à l’ouest, alizé à l’est. Elles se croisent le long du Sud sauvage.