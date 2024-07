Menace de marée noire aux Philippines après le naufrage d’un pétrolier

Jeudi, un pétrolier battant pavillon philippin, transportant 1,4 million de litres de pétrole, a chaviré et coulé au large de Manille. Les autorités s’efforcent de contenir la fuite de la cargaison. "Nous avons pu sauver 16 des 17 membres de l’équipage, un d’entre eux est porté disparu", a déclaré le ministre des Transports Jaime Bautista lors d’un point presse. L’opération de sauvetage est compliquée par des vents violents et de fortes vagues.

L’incident s’est produit tôt jeudi, à environ sept kilomètres de la municipalité de Limay, située dans la baie de Manille, en face de la capitale. Le MT Terra Nova a chaviré et a fini par être submergé, selon un communiqué des garde-côtes philippins. Les autorités enquêtent pour déterminer si une perturbation météorologique dans les eaux environnantes a pu causer l’accident.

Une nappe de pétrole d’environ 3,7 kilomètres de longueur a été détectée et se dirige vers l’est et le nord-est, entraînée par un fort courant. Les autorités sont en course contre la montre pour contenir la marée noire et arrêter la fuite de carburant. Armando Balilo, porte-parole des garde-côtes philippins, a averti que si tout le pétrole contenu dans le pétrolier venait à fuir, cela constituerait la plus grande marée noire de l’histoire des Philippines.

Il a également souligné le risque élevé de contamination de la baie de Manille et de son littoral si la fuite n’est pas contenue rapidement. Les équipes de secours utilisent divers moyens pour endiguer la marée noire, mais les conditions météorologiques rendent les opérations difficiles.

La baie de Manille est une voie maritime très fréquentée et un écosystème crucial pour la région. Une marée noire pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l’environnement local, affectant la faune marine et les communautés côtières dépendantes de la pêche. Les autorités locales et les organisations environnementales surveillent de près la situation et appellent à des mesures urgentes pour prévenir une catastrophe écologique.