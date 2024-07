Même méthodiquement dédiabolisé, le Diable demeure intrinsèquement le Diable

« Tire la chevillette et la bobinette cherra », murmure le grand méchant loup, usant de ce subterfuge pour se faire passer pour la douce mère-grand, dans le but de dévorer le Petit Chaperon Rouge.

Cette ruse, semblable à celle adoptée par l’extrême droite française, a malheureusement porté ses fruits ce dimanche.

La chevillette a bel et bien chu

Et sous peu, le redoutable prédateur découvrira ses crocs, incarnant une politique d’exclusion, d’intolérance raciste et xénophobe, d’ultralibéralisme effréné, de privatisation des services publics, de mainmise sur les médias et sur la justice, et d’affinité déclarée pour des Poutine et autres pittoresques dictateurs.

« Mère-grand, comme vous avez de grandes dents ! »

« C’est pour mieux te manger mon enfant »

ZORRO