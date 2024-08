Matignon : Bernard Cazeneuve donné favori comme futur Premier ministre

Ce choix potentiel cocherait plusieurs cases pour Emmanuel Macron. Bernard Cazeneuve, avec son positionnement au centre-gauche, pourrait apaiser certaines inquiétudes au sein de la majorité tout en ralliant des élus socialistes modérés et une partie de la droite républicaine. Un sénateur Les Républicains a même souligné que le profil de Bernard Cazeneuve, social-démocrate et hostile à La France insoumise, pourrait rassembler des soutiens ponctuels, notamment sur des points du pacte législatif.

Cependant, son éventuel retour ne fait pas l’unanimité. Les Insoumis et les Écologistes ont clairement rejeté cette option, alors que certains socialistes, bien que ne l’ayant pas explicitement soutenu, plaident pour continuer les discussions avec Macron. Nicolas Mayer-Rossignol, maire de Rouen, a critiqué la politique de la « chaise vide » et a appelé à envisager les politiques de gauche qui pourraient être mises en œuvre dans un futur gouvernement. Ce point de vue est partagé par Carole Delga, présidente de la région Occitanie, qui estime que la gauche doit s’ouvrir à d’autres forces républicaines.

Avec ce climat de divisions internes et de consultations intenses, la possibilité de voir Bernard Cazeneuve revenir à Matignon semble de plus en plus plausible, bien que rien ne soit encore confirmé.

Toujours au chapitre des rumeurs circulant avec insistance à Paris, de plus en plus de sources disent qu’Emmanuel Macron pourrait annoncer son choix dès ce week-end.