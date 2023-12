Marseille : Un collégien de 13 ans gifle violemment son professeur en classe

C’est alors que l’élève s’est levé brusquement et a violemment giflé son professeur, choquant les autres élèves présents. La police a été alertée, et le mineur a été rapidement interpellé par la brigade anticriminalité (BAC) et conduit au commissariat. De son côté, l’enseignant a déposé plainte, déclenchant ainsi une enquête.

Le rectorat d’Aix-Marseille a confirmé l’incident, déclarant qu’un élève avait agressé violemment un enseignant, et que des démarches avaient été entreprises auprès des services de l’Éducation nationale. Le collégien de 13 ans devra également répondre de ses actes devant le conseil de discipline.

Cet incident survient après une agression similaire dans la commune voisine d’Aubagne, où un collégien de 14 ans avait agressé le directeur de son établissement scolaire, en proférant des menaces. La victime avait également porté plainte, et le mineur avait été placé en garde à vue, puis déféré au parquet de Marseille.