Mansour Kamardine demande à Gérald Darmanin de s’arrêter à Mayotte et l’évacuation les « squatteurs » du stade de Cavani

Communiqué

Demande d’évacuation immédiate des centaines de squatteurs du stade de Cavani et d’arrêt à Mayotte de Gérald Darmanin à son retour de la Réunion mercredi

Depuis des mois, le stade de Cavani à Mamoudzou est envahi par des centaines de squatteurs arrivés clandestinement à Mayotte, se présentant comme des réfugiés qui sollicitent l’asile en France. Il est établi formellement que la quasi-totalité de ces personnes ont emprunté des réseaux fortement structurés de trafic d’êtres humains organisés par des criminels opérant en Tanzanie à partir des Comores, avec transbordement des candidats à l’immigration en France aux larges des côtes comoriennes lorsque ce n’est pas directement du sol comorien.

Cette foule crée un intense trouble à l’ordre public par les rixes entre communautés étrangères qui squattent le stade et par les délits qui s’y commettent en nombre, notamment le trafic de drogues et l’odieuse prostitution de personnes en état de fragilité. Ce trouble est amplifié par les confrontations de ces populations avec les habitants des quartiers du centre-ville adjacent de Mamoudzou.

Mayotte ne sera pas le Lampedusa de l’océan Indien, ni la place Stalingrad de Paris!

Par voie de conséquences et conformément à la demande unanime de la société civile et des élus et collectivités de Mayotte, je demande le déguerpissement, sans délai, des squatteurs, l’expulsion immédiate dans leur pays d’origine ou les pays de transit des déboutés du droit d’asile, le transfert en métropole des bénéficiaires de ce droit et l’instruction sous le sceau de l’urgence des dossiers de demande d’asile en instance .

En outre, je demande, pour la énième fois le renforcement des moyens de lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte et la coordination des services de l’Etat pour lutter contre les trafics d’êtres humains opérés des Comores et de la côte africaine.