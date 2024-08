Manifestations au Bangladesh : La Première ministre fuit son palais, évacuée en hélicoptère

En proie à une crise sociale et politique, avec de nombreux diplômés au chômage, le Bangladesh connait de violents affrontements depuis plusieurs semaines.

Sheikh Hasina a fui la capitale Dacca ce lundi 5 août. Une foule de manifestants s’est introduite dans sa résidence. La Première ministre a finalement été évacuée par hélicoptère. Elle a démissionné après 15 ans au pouvoir. « Il y a plus de 1 500 personnes à l’intérieur du palais. Ils cassent les meubles et les verres », a témoigné un journaliste à l’AFP, rapporte la presse nationale.

Le commandant en chef de l’armée, le général Waker-uz-Zaman, a annoncé à la télévision former un gouvernement intérimaire.

Malgré un couvre-feu et la fermeture des usines, des centaines de milliers de manifestants défilent dans les rues. Les affrontements ont fait au moins 300 morts depuis les manifestations anti-gouvernementales en juillet dernier. Hier, 94 personnes sont mortes dans une journée sanglante à Dacca.

Selon Le Monde, les étudiants demandent notamment à ce que le système d’emplois au sein des services publics réservé aux familles de vétérans de l’indépendance soit à nouveau aboli.

Storming of the residence of Bangladesh PM Hasina in Dhaka pic.twitter.com/5lXHOPQZbX

