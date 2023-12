L’Union Européenne des Femmes combat depuis longtemps les violences physiques, sexuelles et psychologiques faites aux femmes. Toutes ces formes de violences sont autant condamnables sans oublier le féminicide. Notre indignation n’est pas à géométrie variable et ne doit tenir compte ni de la race ni de la religion. Une femme est une femme.

Alors pourquoi faire une différence entre les Ukrainiennes violées par les soldats russes, les Israéliennes violées par les Palestiniens du Hamas et les femmes Yezidis violées par Daech. Il n’y en a pas.

Cela est indigne !

De plus, cela n’améliore pas la cause de la lutte contre les violences, au contraire, notre combat contre les violences faites aux femmes et pour leur liberté ne progressera pas, embourbé dans une vision politique et idéologique.

La lutte contre les violences faites aux femmes n’est pas l’apanage de certains et l’indignation réservée seulement pour certaines femmes.

Ce combat est universel ou il sombrera dans l’inefficacité et la caricature.

L’Union Européenne des Femmes soutient toutes les femmes qui sont victimes de violences. C’est notre combat et notre dignité.

Hélène Coddeville – Présidente de l’Union Européenne des Femmes section Réunion/Océan indien