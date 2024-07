L’UE ouvre une procédure pour déficit excessif contre la France

Quelques heures avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, la SNCF a été victime d’actes de sabotage coordonnés, entraînant une perturbation majeure du trafic ferroviaire.

Environ 800.000 voyageurs seraient touchés, selon les autorités.

Ce vendredi matin, des incendies volontaires et des vols de câbles ont été signalés sur les lignes Atlantique, Nord et Est, causant d’importants retards et détournements.

La SNCF a dénoncé une « attaque massive pour paralyser le réseau » et a recommandé aux voyageurs de reporter leurs voyages.