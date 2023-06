"ln kaz pou nou viv !"

Le communiqué :



Se loger, acheter ou tout simplement accéder à un logement, c'est t out ce que le Réunion nais demande! La visite de la Première ministre était pleine de promesses, mais force est de constater que face à l'urgence sociale aucune réponse n'est apportée pour les 39 000 demandeurs de logement!



Un plan logement et pourtant aucune mesure spécifiquement dédiée à La Réunion !



Parmi les« mesures» proposées, voilà les mesures inadaptées proposées par ce gouvernement:

- Remise en cause du PINEL, permettant pas aux propriétaires de prétendre aux aides

- Aucune mesure concrète pour inciter à la location des logements inoccupés, soit plus de 34 000 dans le parc privé

- Aucune incitation à accompagner les collectivités à résoudre le problème des dents creuses (espaces non construits entourés de parcelles bâties)

- Exclusion du PTZ (Prêt à taux zéro) pour les logements individuels

- Exclusion du PTZ pour les zones tendues alors que La Réunion va être classée en zone tendue d'ici la fin de l'année, un non-sens, impliquant que nous ayons des mesures spécifiques

- Aucune mesure pour améliorer le dispositif DALO, pour l'accès à un logement d'urgence, près de 9 mois d'attente à La Réunion



Le Ministre du logement, Monsieur Olivier Klein se déplacera très bientôt sur notre île mais les mesures prises par son gouvernement ne laissent pas de p lace à la méprise.



Leurs mesures restent hors sol et bien que se loger reste la première des urgences sociales, rien n'est fait

pou r y répondre. Le logement reste le premier poste de dépenses des Réunionnais mais cette ignorance au sommet de l'État

ne présage rien de positif sur nos attentes.



Ces "mesures" démontrent une nouvelle fois, que nous ne sommes pas com pris et que le gouvernement fait preuve de mépris face à nos attentes.

Je continuerai à défendre les Réunionnais afin q ue ce gouvernement entende nos réalités et demanderai à la Première Ministre de maintenir entre autres le PTZ pour La Réunion dans la perspective de classification de notre territoire en zone tendue.



La kaz sé ousak nou éduk nout marmay, sé ousak nou konstrwi nout famiy, ln kaz pou nou viv !