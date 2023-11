L’intelligence artificielle n’existe pas. Ce n’est pas moi qui le dis (bien que je le pense depuis longtemps), c’est un certain Luc Julia (1). Il remplacerait ce terme stupide par « L’intelligence augmentée », ce qui n’est guère mieux. En effet, est-ce que le marteau qui est beaucoup plus efficace qu’un humain pour planter un clou, possède une quelconque intelligence ?

Là où sa démarche est plus intéressante, c’est lorsqu’il nous confirme que notre humanité va droit dans le mur mais que peut-être, il n’est pas trop tard. Spécialiste mondialement reconnu de l’innovation technologique, il veut nous alerter mais en même temps nous mobiliser autour d’un bon usage de l’outil technique, facteur de progrès s’il est pensé dans l’intérêt général. Selon lui, POUR SAUVER LA PLANÈTE, IL FAUT UN PROJET DE SOCIÉTÉ ET UNE AMBITION DE CIVILISATION.

On ne peut qu’être d’accord, encore faut-il préciser « quel projet » et « quelle civilisation ».

Il est vrai que la fantastique puissance de l’outil informatique, permettrait de gérer de façon parfaitement vertueuse, la planète aussi bien que l’humanité qui y a élu domicile. La seule question qui reste posée, est la suivante : Qu’attend-on et surtout, comment trouver l’équipe vertueuse capable de planifier cette évolution vers une société plus égalitaire et plus équilibrée, et cela, de façon durable ?

