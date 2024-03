L’influence incroyable de Marc ROCHER, Aerogestion et du Groupe Dubreuil sur Air Austral

Monsieur Marc Rocher a créé Aérogestion en 1999. Depuis 2004, il est également Président d’Air Caraïbes et, depuis 2016, président de French Bee (jusqu’en 2023), première compagnie low cost long-courrier en France. Il a occupé depuis plus de 20 ans des fonctions de direction générale auprès de compagnies aériennes reconnues, après 10 premières années dans les fonctions opérationnelles (Maintenance et Escales).

Il est indéniable que Monsieur Rocher, ingénieur formé à l’ENSMA-IAE, a acquis une grande expertise dans les domaines stratégiques et opérationnels. Son bébé « Aérogestion » a comme clients Air Caraïbes, French Bee, Air Tahiti nui, Air Seychelles, Air Sénégal, Aéroport de Marseille, de Tarbes, Openskies, etc.. Et surtout Air Austral depuis 2004 comme conseil et auditeur dans les domaines du suivi et ajustements de l’activité prévisionnelle, établissement des plans d’affaires, évaluation des flottes futures et des ouvertures de lignes, évaluation et pilotage de la fonction « programme » dans le Cadre de projet de coopération, grille tarifaire, mise en place d’outils et méthodes de travail et réalisation du Yield quotidien, etc. Le dernier audit d’Aerogestion chez UU est évidemment très négatif !

Mais il ne faut pas se tromper sur ce travail d’influence depuis de longues années. Il existe une question essentielle à savoir comment quantifier l’impact de cette coopération depuis tant d’années sur l’Évolution d’Air Austral, de ses choix stratégiques, de son modèle économique, sa capacité de faire évoluer sa gouvernance, de structurer un modèle spécifique propre à sa nature et à son identité cher à Monsieur feu Gérard Etheve, un pionnier que certains ont écarté et sali. Tant qu’on ne modifiera pas en profondeur ces modèles, Air Austral ne sortira pas de cette situation négative qui a trop durée et du mal qui la ronge. Elle a survécu jusqu’à présent avec les aides publiques, mais le statut juridique de UU a changé et la Présidente de Région a commis une erreur, probablement mal conseillée ! Aujourd’hui Air Austral est devenue une filière de RUN Air qui détient 55% des parts, avec toujours à la tête du Conseil de surveillance (CS) la patronne de la Sematra Mme Belo, Pdte de Région ! (la Sematra est une coquille vide dirigée uniquement par Monsieur Omarjee, le Directeur de cabinet de Mme Bello …) UU a besoin de cash rapidement, de plus de 10 millions, mais tout le monde sait que pour relancer l’entreprise, il faut plus de 120 millions, qui peut le faire ?

Il existe des pistes, mais stratégiquement des investisseurs attendent qu’Air Austral se fragilise davantage…(une dette fournisseur qui atteint aujourd’hui plus de 20 millions semble-t-il) Au-delà de ces aspects financiers problématiques, il faut des managers avec un esprit de mission, une vision aéronautique avérée et un engagement sans faille, aidés par un CS et un Directoire qui doivent maîtriser sérieusement, chacun à leur niveau, certains aspects du domaine aéronautique et de l’évolution du transport aérien mondial !!

Monsieur Brema, il manque cruellement des mangeurs intermédiaires, spécialistes aéro dans l’exécution, invertis et engagés. Beaucoup de cadres de premier niveau doivent également se remettre en question… Il y va de la sauvegarde de notre bien commun à tous. « Retrouver l’esprit des pionniers de l’aéronautique et intégrer des professionnels du transport aérien qui ont encore cette passion et envi » Air Austral semble avoir perdu son âme et bientôt risque de perdre le contrôle…