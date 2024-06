L’importance de l’identification animale : Participez à la semaine nationale 2024 !

En 2023, 904 648 chats et 718 613 chiens sont identifiés en France. L’identification des chiens et des chats est une obligation légale en France, selon l’article L. 212-10 du Code rural et de la pêche maritime. C’est aussi un acte essentiel pour garantir la sécurité et le bien-être de nos animaux. Cette campagne annuelle permet de renforcer la sensibilisation et d’encourager davantage de détenteurs à faire identifier leurs compagnons.

Programme des webinaires

Lundi 10 juin 2024 :

22h30 : Webinaire sur la nouvelle place des animaux au sein de la famille. Inscription ici

Mardi 11 juin 2024 :