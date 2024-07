L’Humain, un animal très particulier

Très curieux de naissance, comme tous les mammifères normaux (et bien d’autres espèces), très jeune, je me suis posé la question suivante : pourquoi y a-t-il une si grande différence entre le comportement des animaux et celui des humains ? (en particulier les guerres, tuer pour le plaisir, tricher en permanence dans les échanges de biens, de services, de monnaies, etc.). J’ai aujourd’hui 83 ans et je suis à peu près certain d’avoir trouvé la réponse. Mais ce fut une recherche de toute une vie. Je livrerais volontiers le résultat de mes travaux à ceux qui seront assez curieux pour m’écrire à : energie.environnement@wanadoo.fr

En attendant, voici quelques découvertes collatérales glanées à droite et à gauche :

1 – Pourquoi les femmes souffrent beaucoup plus que les animaux à 4 pattes, lors de la naissance de leur enfant ? Réponse : C’est la bipédie (qui remonte probablement à plus de 7 millions d’années en arrière), la grande responsable. En effet elle eut pour conséquence chez nos très lointains ancêtres, de rétrécir le bassin. Et il semble bien qu’au bout de quelques générations, ce bassin est devenu si étroit qu’aucun petit normal ne pouvait sortir du ventre de sa mère. Ce phénomène est probablement responsable d’une extinction massive des êtres qui allaient devenir des humains. Si nous sommes là aujourd’hui, c’est tout simplement que quelques femelles ont tout de même pu enfanter de bébés minuscules que l’on appellerait aujourd’hui, des prématurés. Nous serions donc les descendants d’êtres prématurés. D’ailleurs, cela expliquerait parfaitement la très grande différence entre nous et nos cousins les singes (puberté tardive, pilosité réduite, etc.).

2 – A l’époque de la naissance de Jésus, les mœurs n’étaient pas les mêmes qu’aujourd’hui. En Palestine, en cas de grossesse hors mariage, il était courant d’admettre que le dieu de l’époque était le seul responsable. Cela a sauvé l’honneur de beaucoup de familles. Le problème, c’est qu’après sa naissance, on ne pouvait inventer d’autres versions, sous peine de déshonneur. Ainsi, Jésus fut élevé avec cette image colée au ventre, qu’il était fils de Dieu. La suite, on la connait, Il n’eut de cesse toute sa vie, de justifier ce mensonge qui était fatalement devenu Sa vérité.

3 – Dans la forêt équatoriale africaine, berceau de l’humanité, notre ancêtre hominidé bipède, maladroit dans les arbres, avec une vue moins perçante que celle de l’aigle, une rapidité bien inférieure à celle de la gazelle, une ouï et un odorat bien inférieur à celui de ses principaux prédateurs, son avenir ne pesait pas bien lourd. Qu’est-ce qui l’a sauvé une 2ème fois de sa probable disparition ? Réponse : Un concours de circonstances assez ahurissant : Comme ses cousins hominidés, il lui arrivait de consommer des graines ou des tubercules toxiques, mais uniquement après le passage d’un incendie de forêt qui détoxifiait le végétal. Ainsi, lors d’un réchauffement climatique (probablement celui intervenu il y a 7 millions d’années), il se mit à consommer ce qui restait après un incendie, c’est à dire pas grand-chose, quelques graines et quelques tubercules aériens (Dioscorea bulbifera, par exemple).

Et le voilà définitivement sauvé. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La consommation d’aliments cuits, digérés plus facilement, permirent à son cerveau de se développer. Et il avait besoin d’une sacrée débrouillardise (qu’on appela plus tard intelligence), pour échapper à ses nombreux prédateurs. Cerise sur le gâteau, il comprit rapidement l’intérêt de ramener le feu près de sa tanière, plutôt que de courir sans cesse après lui. Terrorisant ainsi les prédateurs, l’espèce humaine fut ainsi définitivement sauvée.

François-Michel Maugis

Association Energie Environnement