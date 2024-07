L’hôtel Exsel Créolia : 4 étoiles et mille raisons de le redécouvrir   

L’ADEME (Agence de la Transition Écologique) est un opérateur de l’Etat, engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique et la dégradation des ressources. Depuis plus de 30 ans, elle accompagne les entreprises, les collectivités et le grand public vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et plus harmonieuse. Parmi ses nombreuses missions, l’ADEME joue un rôle clé dans le développement des mobilités douces.