L’Evêque, la présidente et l’artiste

Si l’on devait élire trois personnalités marquantes de l’année 2023, il est indéniable que notre évêque émérite, Gilbert AUBRY, notre Présidente de région, Huguette BELLO, et notre chanteur, Danyèl WARO, se distinguent, et cela dans des domaines spécifiques symbolisant de manière exemplaire la Réunion (religion, politique, musique).

À première vue, ces trois personnalités réunionnaises n’ont aucun lien direct. Leurs vocations, leurs trajectoires et leurs milieux sont résolument différents. Néanmoins, en dépit d’histoires individuelles distinctes, des similitudes frappantes émergent dans leurs caractères et leurs engagements. Avant tout, leur attachement profond à La Réunion, bien que s’exprimant de manière différente, révèle une connexion intrinsèque. Qu’ils évoluent dans l’arène politique, artistique ou religieuse depuis de nombreuses années, ces trois Réunionnais se distinguent en tant que militants dévoués engagés dans la défense de leurs convictions, qu’elles soient convergentes ou divergentes.

Le premier protagoniste de cette sélection est notre évêque émérite, profondément enraciné dans son identité réunionnaise. À maintes reprises, il a exprimé cet attachement à son île à travers des poèmes et des chants. Missionné par le Vatican pour guider les catholiques réunionnais, il n’hésite pas à se prononcer sur des sujets qui fâchent, quitte à s’attirer les foudres de ceux qui ne sont pas d’accord avec lui.

Fidèle à sa vocation et à son église, il a su résister aux critiques et aux attaques. Malgré toutes les épreuves, après plus de 48 ans à la tête de l’Église à La Réunion, à 81 ans, il vient de passer la main à la relève, et se retire l’esprit tranquille.

La deuxième personnalité marquante est la présidente de région, une figure politique connue. Engagée depuis plus de 40 ans, elle n’a fait aucune concession sur ses valeurs et sa vision de La Réunion. Cette année, en plus de sa fonction de présidente, elle était quasiment présente dans toutes les manifestations pour exprimer son désaccord contre des lois qu’elle juge antisociales et néfastes pour les Français. Récemment encore, en guise de protestation à l’adoption du projet de loi sur l’immigration, elle a décidé de mettre en berne le drapeau français devant le siège de la collectivité.

Témoignant d’un courage et d’une détermination exceptionnels, elle ne laisse personne indifférent, à tel point que tous les ministres de passage ne peuvent l’ignorer et ne manquent pas de la rencontrer. Elle est la seule personnalité politique à préparer concrètement la relève politique réunionnaise en faisant confiance à des jeunes issus de tous les milieux.

Enfin, le troisième personnage, le chanteur de maloya, Danyèl WARO. Il est légitime de le considérer comme une légende vivante, la voix du maloya. Ayant contribué à sauver ce patrimoine culturel inscrit à l’UNESCO, Danyèl WARO est également un livre d’histoire. Cet homme que j’ai croisé par hasard, un 20 décembre 1986, organisait à ce moment-là, lui tout seul, un KABAR avec deux instruments.

Il était boycotté et censuré pendant des décennies par la plupart des médias réunionnais, par les personnalités qui détenaient la culture dans leurs mains, et snobé par une bonne partie de la classe politique. Il est aujourd’hui, courtisé par ceux-là même qui hier l’ont ignoré.

Depuis quelques années, il intervient dans des écoles, les associations, ou conservatoires, encore plus en cette année de 2023, pour encourager et faire naître les vocations. Il disait récemment satisfait de voir que la relève est bien assurée.

Que ce soit Monseigneur Gilbert AUBRY, la présidente Huguette BELLO, ou le chanteur Danyèl WARO, ces trois figures emblématiques, malgré leur célébrité, restent des gens humbles et accessibles, sans pour autant se laisser marcher sur les pieds. Ils ont aussi en commun un franc-parler, et nous inspirent qu’il ne faut jamais abandonner nos valeurs, nos combats, notre identité et notre foi, à rester fidèles, en ce que nous croyons, tout en respectant les autres.

Georges Donald POTOLA