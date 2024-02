Les visages des voleurs bientôt diffusés à l’entrée des magasins ?

Et si la diffusion du visage d’un voleur à l’étalage était autorisée ? C’est ce que propose le député Modem Romain Daubié. Le parlementaire originaire du département de l’Ain a rédigé une proposition de loi fin janvier qui viendrait, selon lui, « responsabiliser les auteurs des faits et exercerait un effet dissuasif sur la récidive ». Sa proposition de loi suscite naturellement un débat juridique en ce qui concerne la présomption d’innocence.

Face à quoi le député se défend en expliquant au journal La Croix que les publications des commerçants ne mentionneront aucun nom de suspect, et le conditionnel sera utilisé. Si son texte n’a pas encore été inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale, il plaît déjà aux adhérents du collectif « Ras-le-Vol » qui, depuis plus d’un an, porte pour commerçants et artisans, la mise en place d’un dispositif encadré, pour autoriser la diffusion des visages des voleurs », se définit ainsi le collectif.

« C’est pour nous un moyen de diminuer significativement les vols à l’étalage dans les commerces en France », argumente le collectif fondé en février 2023 par Jérôme Jean, le propriétaire d’un magasin de prêt-à-porter dans la ville d’Amiens. Le gérant s’était fait connaître en diffusant sur les réseaux sociaux les visages non-floutés de ses voleurs, une pratique illégale qu’il avait toutefois assumée en déclarant sur RMC en février 2023 : « Je risque 45 000 € d’amende, j’assume ce que j’ai fait ».