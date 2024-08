Les Thermes de Cilaos : Un havre de paix au service de la santé et du bien-être

Quelles sont les missions des Thermes de Cilaos ?

Je voudrais d’abord préciser qu’Irénée et Véronique sont les noms des deux sources naturelles d’eau minérales qui alimentent les thermes de Cilaos. Des sources d’eau issues du massif du Piton des Neiges qui ont été découvertes en 1815. C’est en 1835 qu’arrivent les premiers curistes.

Les thermes de Cilaos est un établissement de santé et de bien-être faisant partie de la direction du tourisme et des espaces naturels au sein du Département. L’établissement thermal propose tout au long de l’année des cures thermales médicales de trois semaines sur prescriptions médicales. Elles sont recommandées officiellement dans la prévention et le traitement des affections rhumatologiques, des maladies de l’appareil digestif et métabolique. Les thermes de Cilaos se positionnent également comme un centre de remise en forme avec un Spa comprenant de nombreuses installations comme le sauna, le hammam, le jacuzzi, des lits hydromassants.

En quoi cette structure est un apport touristique pour le territoire de Cilaos et le Département ?

Se rendre à Cilaos, c’est l’occasion d’emprunter l’une des plus belles routes de l’île et ses désormais mythiques 400 virages ! Jalonné d’une nature généreuse et de points de vue sans comparaisons, le chemin menant aux Thermes de Cilaos est déjà, en soit, une expérience qui invite à la relaxation. L’établissement thermal de Cilaos est l’unique structure de ce type de la Réunion et de l’océan Indien. À Cilaos, les touristes profitent à la fois d’une destination nature et d’une destination touristique « bien-être ». Les tarifs et les prestations proposés sont attrayants et variés.

Quelle a été la fréquentation de votre structure en 2023 pour la partie cure sur avis médical et cure de bien-être ?

800 curistes et 13000 visiteurs ont bénéficié de soins en 2023 aux Thermes de Cilaos. La fréquentation est en hausse de 36 % depuis 4 ans et place notre structure comme un site incontournable à Cilaos.

TÉMOIGNAGE

Christophe Chicard :

« Je revis depuis ma cure »

Christophe Chicard souffre de douleurs chroniques depuis un accident de travail qui a provoqué une arthrose sévère des cervicales. Il a effectué une cure de trois semaines aux Thermes de Cilaos en janvier 2024. Témoignage sur ce séjour qui a changé sa vie.

« J’ai 53 ans et depuis plusieurs années, je suis obligé de prendre plusieurs antidouleurs à base de morphine pour ne pas souffrir de douleurs atroces à la tête. J’ai déjà subi deux lourdes opérations et lorsque je me lève j’ai l’impression d’avoir la tête dans un étau. C’est mon médecin qui m’a prescrit cette cure. Après une consultation le jour de mon arrivée, un protocole de soins a été mis en place, baignoire à bulles, douche à jet et cataplasme. L’équipe est formidable et aux petits soins pour les curistes. La cure se compose aussi d’activités de loisirs l’après midi. L’ambiance est vraiment chaleureuse. J’ai aussi pu profiter de Cilaos et des sentiers. Et les résultats sur ma santé sont incroyables. J’ai diminué de ¾ les médicaments et je n’ai plus mal à la tête. Je vais beaucoup mieux, je dirais même que je revis. J’ai hâte de revenir pour une nouvelle cure. »