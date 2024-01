Les territoires perdus de la République !

Il ne s’agit nullement des cités de banlieues. Territoires que de nom mais sans âme! Où la loi des gangs règne …

Ces espaces urbains où l’on brûle les voitures des voisins et où l’on pourrit la vie des habitants …où l’économie souterraine submerge l’économie réelle.

Qui ne paient rien mais qui pompent les milliards investis à travers les plans sociaux partagés entre associations et clans familiaux ou bandes de suceurs !

Ceux-là sont défendus et convoités par toutes les Gauches .

Non, je pense à ces territoires qui se sont créés dans le temps …au cours des siècles ,défendus ou soutenus par personne sinon par une France patriote …ces espaces ruraux où les agriculteurs sont en train de crever et qui ne vivent plus de leur travail de serf moderne .

Ces territoires qui vont vivre les Français et qui exportent encore mais pour combien de temps encore .

Triste France qui part en lambeaux !

Par manque d’unité nationale et qui a perdu la valeur du travail et des traditions paysannes.

Je soutiens les agriculteurs ….et « les raisons de la colère « .

Carl Joseph