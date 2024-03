Les spécificités de notre île dans les prises de décision ??

Je voudrais tout d’abord souligner l’importance des déclarations du Premier Ministre et reconnaître les efforts mis en œuvre pour répondre aux défis actuels.

Cependant, il est dommage que bien souvent, les spécificités de notre île et notre mode de vie ne soient pas pleinement prises en compte.

D’où des décisions prises qui peuvent parfois ne pas correspondre à nos besoins réels.

La dernière déclaration faite par Monsieur Gabriel ATTAL pour la REUNION suscite des préoccupations concernant l’adéquation entre l’offre de logements et les besoins réels de la population. Avec 45 000 demandes de logements en attente, la production de 1 500 logements sur 3 ans peut sembler insuffisante pour répondre à la demande croissante.

De plus, le fait de vouloir doubler la production de logements intermédiaires peut être problématique si ces logements ne correspondent pas aux besoins des familles qui cherchent des solutions de logement abordables. Il est essentiel que les politiques de logement prennent en compte les réalités socio-économiques et les besoins spécifiques des communautés locales.

Le gouvernement est prêt à simplifier les procédures pour la transformation des bureaux en logements, c’est certainement une mesure qui peut encourager les promoteurs à investir dans ce type de projets et à augmenter l’offre de logements sur le marché.

En simplifiant les procédures pour les transformations de bureaux en logements, allons nous veiller à ce que ces logements nouvellement créés répondent aux besoins de la population, notamment en termes de prix abordables et d’accessibilité ???

Il serait donc judicieux d’adopter une approche équilibrée qui favorise à la fois le développement économique et la justice sociale dans le domaine du logement.

Il est tout aussi important, voire plus, de chercher des solutions pour aider les citoyens dans le besoin, notamment ceux touchés par l’inflation et les mesures économiques prises. Les politiques de logement devraient bénéficier aux promoteurs, mais aussi aux citoyens qui luttent pour accéder à un logement décent et abordable.

Passer à l’action est crucial pour résoudre les problèmes de logement et répondre aux besoins des citoyens.

C’est en combinant des idées innovantes avec une action déterminée, qu’il est possible d’apporter des changements significatifs et positifs dans le domaine du logement .

Isabelle LATCHIMY