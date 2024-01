Les Français élisent leurs personnalités publiques préférées

Tous les ans à la même période de fin d’année, le Journal du Dimanche (JDD) et l’Institut français d’opinion publique (IFOP) dévoile son top 50 des personnalités en vogue en 2023.

On y voit en tête de liste Jean-Jacques Goldman qui y trône depuis sept ans, en seconde position Florent Pagny qui a ému les Français avec son combat contre le cancer des poumons et en troisième position l’astronaute Thomas Pesquet. Au pied du podium, on retrouve l’acteur Omar Sy et enfin en cinquième position le chanteur Vianney.

Dans le reste du classement, nous retrouvons l’actrice Sophie Marceau en quinzième place suivie de l’animatrice Karine Le Marchand en dix-huitième place, le célèbre footballeur Kylian Mbappé en vingt-deuxième place. Le seul politicien de la liste est Jordan Bardella qui se classe en trentième place. Le rugbyman Antoine Dupont, capitaine de l’équipe de rugby masculin, en trente-huitième position.