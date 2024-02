Les Forces vives de Mayotte expliquent leurs actions

Environ 2.000 Mahorais ont défilé mardi dans les rues de Mamoudzou, selon les médias locaux. Le collectif des « Forces vives de Mayotte » a eu à cœur de faire connaître son mécontentement. Durant la journée, le tribunal de Kawéni a fermé ses portes à l’arrivée des manifestants. Des associations ont aussi dû baisser le rideau.

Au lendemain de cette mobilisation, le collectif souhaite expliquer ses actes.

Communiqué des Forces vives de Mayotte

À l’attention de la population de nos concitoyens en France hexagonale, en outre-mer et de la communauté internationale.

Face à la crise sécuritaire sans précédent qui frappe notre île, des mesures exceptionnelles ont été prises par les acteurs locaux engagés, connus sous le nom de « Forces vives de Mayotte ». Ces mesures, bien qu’elles puissent vous paraître radicales, ont été jugées nécessaires pour attirer l’attention sur la gravité de la situation et inciter à une action concrète. Nous souhaitons, par ce communiqué, clarifier les raisons qui ont conduit à la fermeture du tribunal et des sièges de certaines associations à Mayotte.

L’île de Mayotte est confrontée à une pression migratoire intense, exacerbant les tensions et mettant en péril le tissu social et économique de notre communauté. La situation sécuritaire s’est dégradée, laissant place à un sentiment d’abandon par les institutions censées protéger et servir la population. Dans ce contexte, les forces vives de Mayotte, composées de citoyens, d’organisations locales et de défenseurs des droits, ont pris l’initiative d’agir pour réclamer un changement significatif.

La fermeture du tribunal judiciaire : cette action symbolique vise à dénoncer l’inefficacité du système judiciaire à Mayotte, où les citoyens se sentent délaissés face à la montée de la criminalité et de l’insécurité. Elle est un appel urgent à réformer la justice pour qu’elle réponde aux besoins réels de la population.

La fermeture des sièges d’associations : cette mesure a été prise à l’encontre de certaines associations qui exploitent la situation à des fins personnelles, au lieu de contribuer de manière constructive à la résolution de la crise. Il s’agit d’un signal fort envoyé pour exiger transparence et responsabilité de la part de tous les acteurs engagés dans la vie sociale et humanitaire de l’île.

Les événements récents ne doivent pas être interprétés comme des actes de désobéissance civile, mais comme un cri d’alarme.

Nous sommes profondément attachés à l’idéal républicain et convaincu que seul un effort collectif permettra de restaurer l’ordre, la sécurité et la justice à Mayotte. Nous invitons tous les partenaires à se joindre à nous dans cette démarche. Pour un territoire plus sûr et plus juste.