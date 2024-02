Les forces vives de Mayotte attendent de Gérald Darmanin « des engagements concrets »

À la veille de l'arrivée de Gérald Darmanin et de Marie Guénevoux à Mayotte, Le collectif "Les forces vives de Mayotte" demandent aux deux ministres "des engagements concrets et immédiats". Le collectif voit dans la visite des ministres, venus préparer l'opération Wuambushu 2 contre la délinquance et l'immigration illégale, "une tentative désespérée de diversion face à la gravité de la crise que nous endurons quotidiennement".

Les forces de vives de Mayotte assurent que l’arrivée de Gérald Darmanin et de Marie Guévenoux, « ne sera tolérée que si elle apporte des engagements concrets répondants à nos revendications ».

Parmi elles : une révision de la politique migratoire, notamment sur le titre de séjour territorialisé, mais aussi un engagement clair sur l’établissement d’un état d’urgence sécuritaire « pour assurer la tranquillité publique et la libre circulation sur l’île ». À défaut, l’arrivée des deux ministres sera perçue « comme une provocation et traitée comme telle par les citoyens de Mayotte », assure le collectif.

« Vos opérations « coup de poing » antérieures, bien que grandement médiatisées, n’ont pas réussi à endiguer le flot constant de la criminalité et de l’immigration illégale. Les efforts que vous citez, tels que le plan Shikandra et Wuambushu semblent dérisoires devant l’ampleur de la crise que nous vivons », poursuivent les forces vives de Mayotte. Ils demandent aux ministres de l’Intérieur et des Outre-Mer « de prendre la mesure de l’urgence et de la gravité de la situation ».

« Nous attendons de vous non pas des paroles, mais des actes qui traduiront une réelle prise de conscience et une volonté de résoudre les problèmes qui asphyxient notre île », conclut le collectif.