Les fonctions du sommeil enfin levées… Une intelligence des rêves ?

« Le sommeil nourrit une foule de fonctions cérébrales, parmi lesquels nos capacités à apprendre, mémoriser, prendre des décisions et faire des choix logiques. Au service bienveillant de notre santé psychologique, il rééquilibre nos circuits émotionnels pour nous permettre de relever les défis sociaux et psychologiques du jour suivant avec sang-froid. Nous commençons aussi à comprendre le plus imperméable et controversé des expériences conscientes : le rêve, qui délivre une série unique de bienfaits à toutes les espèces ayant la chance d’en faire l’expérience. Entre autres, un bain neurochimique réconfortant, qui apaise les souvenirs douloureux, et un espace de réalité virtuelle où notre cerveau peut mêler l’arsenal de notre système immunitaire, nous aidant à lutter contre les tumeurs, à prévenir les infections et repousser tout type de maladies. Il modifie notre métabolisme, réglant avec précision l’équilibre entre l’insuline et le glucose circulant dans notre corps. Il régule également l’appétit et nous permet de contrôler notre poids, en nous incitant à faire le choix d’une nourriture saine, plutôt qu’à répondre à une pulsion irréfléchie. Bien dormir renforce notre flore intestinale, dont nous savons qu’elle conditionne grandement notre santé nutritionnelle. Un sommeil adapté, assure la santé de notre système cardiovasculaire, car il fait baisser la pression artérielle tout en maintenant le cœur en bonne condition », p. 18, in « Pourquoi nous dormons », Pocket, 2018.

Ces lignes sont de Matthew Walker, Professeur de neurosciences et psychologue, directeur du laboratoire Sommeil et neuro-imagerie de l’université californienne de Berkeley, USA.

Dans un prochain courrier, je proposerai un ensemble d’hypothèses soumises à votre appréciation et délibérations cher lecteur pour tenter d’en extraire une intelligibilité collective relevant l’essentialité des fonctions de ce qui a été nommé « REVES », et, vous suggérant, dans un second temps, de vous mettre à contribution pour confirmer ou invalider ou nuancer les thèses soulevées…

Lors de mes prochains séjours à La Réunion, des rencontres sur ce sujet peuvent se concevoir. La Réunion pourrait-elle devenir un laboratoire de l’exploration appliquée et populaire de cette énigme ou de cette… intelligence des fonctions des rêves ?

Frédéric Paulus

Expert extérieur Haut Conseil de Santé Publique.