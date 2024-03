Les enfants, le sexe et la santé du Monde

Article « Ecole et sexe » et ses nombreux commentaires – Suite de l’article publié le 6/2/2024 par ZINFOS974 : https://www.zinfos974.com/ecole-et-sexe-freud-ne-sest-pas-trompe-sur-tout/

Permettez-moi une synthèse : Je suis bien d’accord avec de nombreux commentateurs. On a parfaitement tort de critiquer l’école. Je l’ai déjà dit, elle fait ce qu’elle peut. On a parfaitement tort de critiquer les parents. Comme l’école, les parents font ce qu’ils peuvent, et ils le font souvent très bien. Ce qui me surprend, dans ces commentaires, c’est que personne ne semble avoir une approche globale du problème. Selon moi, tout découle d’une mauvaise approche (inconsciente ou voulue), de la société. Ce qui me surprend, c’est que 2000 ans d’histoire ou plus, n’ont pas été suffisants pour nous apprendre ce qu’il faut faire ou ne pas faire pour permettre aux humains d’être épanouis et heureux sur la plus belle planète de l’Univers. Ce qui me surprend (je viens d’avoir 83 ans) c’est qu’après mille tâtonnements, nos maîtres de la gouvernance ont choisi l’un des plus mauvais systèmes d’organisation d’une société. Il semble bien en effet qu’on ait choisi la santé de l’économie au détriment de la santé et de l’équilibre des humains. Pour l’amour du ciel, réfléchissez à cette thématique et vous comprendrez pourquoi vous connaissez des fins de mois difficiles, pourquoi Madame n’a jamais assez de temps pour mener de front son rôle de mère et de salariée, pourquoi la misère et les inégalités progressent, pourquoi l’école, les hôpitaux et beaucoup d’autres secteurs sont débordés.

Pour moi, la solution est simple : Il s’agit tout simplement de mieux répartir les richesses de notre planète entre tous et de mieux répartir entre tous, le travail nécessaire pour les exploiter de façon durable. Cela ne se fera pas en un jour, mais ce qui me chagrine, c’est qu’on ne voit toujours pas le début du commencement d’une réflexion à ce sujet… Malgré les tensions, les guerres et le malaise qui règne partout de plus en plus. Ah, c’est sûr, si cela continue et si souffrir sur Terre pour y aller est le meilleur moyen, nous serons tous bientôt au Paradis. Arrêtons de croire qu’ailleurs l’herbe est plus verte et cultivons notre jardin en n’oubliant jamais que notre paradis est sur Terre.

François-Michel MAUGIS