Les dispositifs et centres d’hébergement par commune

Le communiqué de la ville de l’Entre-Deux :

Notre plan Communal de sauvegarde est en cours d’activation. Nous mobilisons nos équipes en prévision de l’approche du phénomène Belal. Notre centre d’hébergement sera installé dès l’annonce par le préfet du passage en alerte rouge. Notre centre d’hébergement sera joignable au 0 262 26 18 40. Restez informés de l’évolution du système et restez prudents.

Le communiqué de la ville de Sainte-Marie :

La Ville de Sainte-Marie informe de la mise en place de son Dispositif de Sécurité Communal (DISSECOM) à partir de 06h00 ce dimanche 14 janvier 2024.

Toutes les opérations de secours et d’assistance, seront pilotées depuis le Centre Technique communal et une permanence sera assurée 24h/24h au

– 0262.53.84.38

– 0692.70.26.29

– 0692.63.02.21

– 0692.62.20.30

pour informer et orienter les administrés.

Ce numéro est réservé aux situations d’urgences.

Veuillez noter que, le centre d’hébergement situé à la salle polyvalente de Duparc sera armé et prêt à accueillir les personnes dans le besoin à partir de 16h ce samedi 13 janvier.

Nous invitons les administrés à faire preuve de prudence, à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité en vigueur et à se tenir informés régulièrement de l’évolution de la situation.

Le communiqué de la ville de Saint-Paul :

Le Préfet de La Réunion a décidé de placer l’île de La Réunion en alerte orange cyclonique à 19h00 ce samedi 13 janvier 2024 en raison de l’approche de la tempête tropicale modérée BELAL située à 575km/h au secteur nord de

La Réunion.

Au vu des éventuelles dégradations météorologiques, la Municipalité et les équipes communales sont déjà pleinement mobilisées dans les différents Bassins de vie, sur tout le territoire. C’est pourquoi, dans une logique d’anticipation, le Maire de la Ville, Emmanuel SÉRAPHIN, a pris la décision d’armer 11 centres d’hébergement de la Commune. Ils ont déjà été préfigurés. Le PC Orsec sera activé dès 19h00 au déclenchement de l’alerte orange.

Le passage ce samedi 13 janvier 2024 à 19h00 en alerte orange “Je me prépare : Danger dans les 24 heures” signifie qu’un événement de nature cyclonique (tempête tropicale ou cyclone) évolue dans la zone et représente un danger pour La Réunion dans les 24 heures qui suivent. Aussi, il est demandé à la population de suivre les consignes de sécurité suivantes :

-Tenez-vous informé.

-Tous les établissements scolaires et les crèches ferment, mais l’activité économique continue.

– Rentrez les objets que le vent peut emporter.

– Rentrez vos animaux.

– Protégez vos portes et fenêtres (volets, planches…).

– Vérifiez vos réserves (conserves, eau, piles, médicaments…).

– Vérifiez l’adresse et le téléphone du centre d’hébergement le plus proche.

– Préparez une évacuation éventuelle.

Communiqué de la Commune du Tampon

La Commune du Tampon se mobilise pour protéger la population.

Les centres d’hébergement sont ouverts dès le déclenchement de l’alerte orange.