Les cotisations des mutuelles vont augmenter de plus de 8% en 2024

Mutuelles et gouvernement se renvoient la responsabilité de la forte augmentation annoncée des tarifs des cotisations des mutuelles complémentaires santé pour l'année 2024, avec des augmentations prévues de plus de 8% en moyenne. Le gouvernement qualifie ces hausses d'injustifiées tandis que les mutuelles invoquent une forte hausse des dépenses médicales. Selon les estimations, les mutuelles prévoient une augmentation moyenne des cotisations de 8,1% en 2024, après une hausse de 4,7% en 2023. Les autres acteurs majeurs du secteur - les assureurs et les organismes paritaires - n'ont pas encore donné d'évaluations officielles, mais tout indique que les augmentations seront similaires.

Les mutuelles justifient ces hausses en soulignant que les dépenses engagées en faveur de leurs assurés ont augmenté de manière significative. Les prestations versées par les mutuelles ont augmenté de 6% au cours des huit premiers mois de 2023 par rapport à la même période de l’année précédente, dépassant largement les estimations initiales.

Les dépenses liées à la médecine de ville, à l’optique, et dans une moindre mesure, au dentaire, ont été identifiées comme des facteurs contribuant à ces hausses.

Les mutuelles font également valoir que des transferts de charges de la Sécurité sociale ont eu lieu, notamment une réduction du taux de prise en charge des soins dentaires, passant de 70% à 60%, les complémentaires santé prenant en charge la différence, ce qui représente un transfert de charge de 500 millions d’euros en année pleine.

De son côté, le gouvernement estime que ces hausses sont excessives. Le désormais ex-ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, affirmait que les mutuelles ne peuvent justifier qu’une hausse de « 5 à 7% » et considérait que la hausse moyenne de 8,1% était incompréhensible.

La question des frais de gestion des complémentaires santé a également été soulevée, avec une rétention d’environ 20% des fonds collectés pour assurer leur fonctionnement, tandis que l’Assurance maladie maintient un ratio beaucoup plus favorable de 2,8%.

Ce débat sur les tarifs des complémentaires santé reflète un problème structurel plus large lié à l’augmentation constante des dépenses de santé, qui augmentent plus rapidement que la croissance économique depuis des années. Pour tenter de limiter les hausses futures des cotisations, certains acteurs suggèrent de revoir le panier de soins de référence, permettant ainsi aux complémentaires santé de mieux adapter leur offre et leurs tarifs. De plus, la coopération accrue entre les complémentaires santé, l’État et l’Assurance maladie en matière de prévention et de lutte contre la fraude est également évoquée comme une solution potentielle.