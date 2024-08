Les collégiens de l’Etang au cœur des Jeux Olympiques

Partis de La Réunion le 1er août en direction de Paris, les collégiens vivent un rêve éveillé depuis leur arrivée dans la capitale Olympique. Un moment historique auquel les 24 élèves de 5ème du collège de l’Étang Saint-Paul ont la chance de participer grâce au concours organisé par le Conseil Départemental autour des valeurs de l’Olympisme.

Dès leur arrivée, le vendredi 2 août, ils ont été jetés dans le grand bain des compétitions. Ils ont ainsi assisté au quart de finale de football entre le Maroc et les États-Unis au Parc des Princes. Le samedi 3 août c’est une journée tout aussi exceptionnelle qui attendait nos jeunes supporters avec pour décor le Parc Urbain de la Concorde. Ces derniers ont assisté à une démonstration de skateboard et à un tournoi de basketball 3X3 entre la France et l’Australie. Les collégiens ont pu vibrer avec la foule et surtout pousser l’équipe de France comme les milliers de supporters qui assistaient à l’événement.

Paris 2024 pour les collégiens Saint-Paulois, c’est aussi la découverte de l’une des plus belles capitales du monde avec le Jardin des Tuileries et la place du Louvre où se trouve la vasque Olympique. Un séjour qui se poursuit avec d’autres compétitions au programme.