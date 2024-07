Les cas de coqueluche augmentent en France, comment protéger les nourrissons ?

Face à la recrudescence de la coqueluche en France depuis le début de l'année 2024, la Haute Autorité de santé (HAS) a publié aujourd'hui de nouvelles recommandations vaccinales. Cette infection respiratoire, hautement contagieuse, a causé la mort de 17 personnes depuis janvier, dont 12 nourrissons âgés d'un à deux mois, un enfant de quatre ans et trois adultes de plus de 85 ans.

La résurgence de la coqueluche est attribuée à deux phénomènes : un cycle naturel de la maladie atteignant son pic tous les trois à cinq ans, et les mesures de restriction sociale liées au Covid-19 ayant temporairement freiné la circulation des pathogènes respiratoires, provoquant un rebond après leur levée​​.

Au premier trimestre 2024, une vingtaine de clusters ont été signalés, principalement dans les milieux familiaux et scolaires. Entre le 1er janvier et le 26 juin, 14 866 tests PCR positifs ont été enregistrés sur un total de 67 161 tests réalisés, soit un taux de positivité de 22,1 % contre 3,7 % en 2023. L’âge moyen des patients diagnostiqués était de 26 ans.

En réponse à cette situation épidémique, la HAS recommande la vaccination des femmes enceintes à chaque grossesse, de préférence entre 18 et 34 semaines de grossesse. Cette stratégie, efficace et déjà prouvée au Royaume-Uni depuis 2012, vise à protéger les nourrissons par le transfert d’anticorps maternels via le placenta. En France, cette recommandation est cependant peu suivie, avec seulement 16 % des femmes enceintes vaccinées en 2023​.

Pour pallier cette faible adhésion, la HAS préconise également une stratégie de « cocooning », visant à vacciner l’entourage proche du nourrisson si le dernier rappel date de plus de cinq ans. Cette approche doit s’étendre aux professionnels en contact avec les nourrissons, notamment les soignants en maternité et pédiatrie​.

Enfin, la HAS insiste sur l’importance de ne pas différer la primo-vaccination des nourrissons, prévue dès l’âge de deux mois et de quatre mois, suivie d’un rappel à 11 mois, puis des rappels supplémentaires à 6 ans, entre 11 et 13 ans, et à 25 ans.

Ces mesures sont cruciales pour endiguer la flambée de coqueluche et protéger les populations les plus vulnérables. La sensibilisation du public et des professionnels de santé est essentielle pour améliorer la couverture vaccinale et réduire les risques liés à cette maladie.