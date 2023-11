Les 40H du padel pour le Téléthon

Le communiqué :

La 37e édition du Téléthon a lieu les 8 et 9 décembre partout en France et sur les chaînes de France Télévisions. Plus de 30 heures d’émission télévisée en direct permettront de récolter des dons au profit des maladies génétiques, particulièrement les myopathies. A cette occasion le TCD PADEL de Saint-Denis à signé un contrat d’engagement avec le téléthon afin de récolter un maximum de dons, pour cela nous avons créé » les 40h du padel « du jamais vu et inédit en France.

Le TCD PADEL fait son TÉLÉTHON, nous proposons à cette occasion un événement inédit 40H de PADEL NON STOP, afin de récolter le maximum de dons pour cette cause.

Des records seront sûrement battus à cette occasion..

Début de l’évènement :Vendredi 8 décembre 2023 à 18H fin de l’évènement: Dimanche 10 décembre 2023 à 10H suivi d’une grande fête le dimanche 10 décembre à 12H. avec la remise du chèque par le coordinateur départemental ainsi que les différents partenaires et le président de la ligue de tennis : M. Jean-Yves Dennemont

Cet évènement convivial, sportive et engagé est ouvert à toutes et à tous, licenciés et non licenciés, enfants, ados, adultes.

Inscriptions : Dons à partir de 15€ par joueur.

Remplir le formulaire d’inscription sur notre page Facebook en oubliant pas de liker notre page au passage merci!

Nous comptons sur votre participation !

Bien entendu la recette collectée sera reversée au Téléthon Réunion.

Cédric HOARAU, coordinateur Téléthon de La Réunion, certifie que Alexandre HUGANET

GROSSET s’est engagé(e) via le contrat N°974 0 064 à respecter l’ensemble des conditions définies par la charte de la ForceT.

En conséquence, l’AFM-Téléthon (1 rue de l’Internationale 91002 EVRY) certifie que cette animation Téléthon est officiellement accréditée et reconnait à son organisateur le droit de solliciter une aide pour le financement de celle-ci auprès de partenaires institutionnels, industriels ou financiers départementaux.