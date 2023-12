L’écocité de La Réunion et le Club immobilier océan Indien présentent l’un des plus grands aménagements en cours au salon national de l’immobilier

Pour la 1ère fois, La Réunion sera présente au Salon du SIMI, le plus important rendez-vous pour les acteurs de l’immobilier au niveau national.

Le SIMI, est le rendez-vous annuel qui rassemble la communauté de l’industrie Française de l’immobilier.

Pendant 3 jours, du 12 au 14 décembre 2023, le GIP Ecocité de La Réunion présentera ce projet phare et structurant pour notre territoire. Un stand sera entièrement dédié à ce grand projet. Cette démarche de valorisation est organisée en partenariat avec le Club Immobilier Océan Indien en vue de mettre en avant nos expertises en matière d’aménagement et les innovations en marche pour bâtir la ville réunionnaise de demain.

Dans le contexte de crise de l’immobilier, cette action vise à montrer le potentiel et le niveau des réalisations sur le territoire Réunionnais. L’Ecocité de La Réunion se distingue par sa dimension et ses engagements en termes d’aménagement durable.

L’Ecocité de La Réunion se déploie sur 3 communes : La Possession, Le Port, Saint-Paul, au cœur du Territoire de l’Ouest, l’ensemble de 5000Ha est l’un des plus grands aménagements en cours à l’échelle nationale.

UNE VISIBILITÉ NATIONALE POUR LE GRAND PROJET D’ECOCITÉ DE LA RÉUNION

L’unique Ecocité d’Outre-Mer sera mise en avant aux côtés de nombreux autres grands projets innovants dont la vocation est de répondre aux besoins de construction et d’aménagement des villes au service de l’humain.

Emmanuel SÉRAPHIN, Président du GIP Ecocité de La Réunion et du Territoire de l’Ouest, et une délégation composée de représentants de communes membres présenteront les projets du territoire et du projet Ecocité de La Réunion lors de ce salon à destination des prospects et des médias.