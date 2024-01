L’eau en bouteille est polluée par les nanoplastiques

Les bouteilles d’eau minérale contiennent 100 fois plus de particules de plastique qu’estimé par la nouvelle étude publiée par la revue PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

C’est avec la méthode innovatrice que les scientifiques ont compté en moyenne 240.000 cellules de plastique par litre d’eau à la suite des tests sur les produits de plusieurs marques populaires. Cette étude soulève des réflexions sur les potentielles conséquences pour la santé.

La méthode utilisée par les chercheurs est nouvelle, elle consiste à utiliser des lasers. Ils ont testé plusieurs marques d’eau de façon anonyme, le chercheur Baizhan Yan explique : « Nous pensons que toutes les eaux en bouteille contiennent des nanoplastiques, donc mettre certaines en évidence pourrait être considérée comme injuste. »

Le co-auteur de l’étude, Baizhan Yan, affirme à l’AFP : « Si les gens sont inquiets à propos des nanoplastiques dans l’eau en bouteille, il est raisonnable de considérer des alternatives, comme l’eau du robinet. » Il ajoute : « Nous ne recommandons pas de ne pas boire d’eau en bouteille quand nécessaire, car le risque de déshydratation peut être plus grand que les conséquences potentielles de l’exposition aux nanoplastiques. »

Ces dernières années, les nanoplastiques ont attiré de plus en plus l’attention. Les microplastiques font moins de 5.000 micromètres (soit 5 millimètres), alors que les nanoplastiques font elles moins d’un micromètre. Comme ils sont petits, ils peuvent entrer dans le système sanguin et donc jusqu’aux organes.