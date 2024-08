Le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Var mis en examen

Le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Var, Stéphane Bonifay, est plongé dans une affaire judiciaire retentissante. Accusé de "destruction en bande organisée" et de "participation à une association de malfaiteurs", il a été mis en examen et placé en détention provisoire, a indiqué le parquet de Toulon hier. Stéphane Bonifay est soupçonné d'être le cerveau derrière l'incendie criminel qui a ravagé sept véhicules dans une déchetterie de Bormes-les-Mimosas, en mars 2023.