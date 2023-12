Le Trail de Villèle, un rendez-vous majeur

Accompagné des Conseillers départementaux Jeanne Hoareau et Aurélien Centon, Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental, a remis les récompenses, le dimanche 10 décembre, aux vainqueurs du Trail de Villèle, une course organisée depuis 2019 dans le cadre des festivités du Gran 20 désanm. Et qui remporte un succès grandissant : il y avait 925 inscrits cette année, contre 381 en 2019.

Une centaine d’entre eux étaient là pour la randonnée de 10 km autour du Musée historique de Villèle, tous les autres pour le trail de 25 km dont le départ avait été donné à 6h30 au débarcadère de Saint-Paul, et qui passait par la savane avant de rejoindre Villèle par Moulin Kadèr. Un circuit qui met en lumière le patrimoine historique et naturel de la commune.

C’est Anthony Guichard qui l’emporte chez les hommes en 1h58, et Isabelle Lamy chez les femmes, en 2h05. Au temps scratch, beaucoup d’autres coureurs ont été récompensés dans les différentes catégories de la course.

L’édition 2023 du Trail de Villèle était parrainée par Gaël Rivière, membre de l’équipe de France de Cécifoot, qui a notamment participé aux Jeux paralympiques de Londres (Angleterre), en 2012, et remporté le championnat d’Europe à Pescara (Italie) en 2022. Le bénédictin Gaël Rivière est également vice-Président de la Fédération française handisport, et il est qualifié pour les Jeux de Paris 2024.

« C’est un grand honneur de t’accueillir ici », lançait Cyrille Melchior à son adresse avant de saluer tous les sportifs qui ont participé à cette édition et de remercier la Ligue d’athlétisme pour ce fructueux partenariat.