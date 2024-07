Le Tour Auto à l’assaut de l’Ouest ce samedi

Le paddock du 55e Tour Auto de La Réunion s’installe aujourd’hui dans l’Ouest de l’île pour une journée de compétition entre Saint-Paul, Saint-Leu et Trois-Bassins.

Le Tour Auto 2024 se déplace dans l’Ouest ce samedi pour la tenue de cinq spéciales. Les bolides encore en lice vont quitter Saint-Denis vers 8h du matin pour retrouver leur zone de repos de la journée, le stade Paul-Julius-Bénard de Saint-Paul aux alentours de 8h30.

La journée sera divisée en trois parties avec deux boucles à réaliser avant une spéciale nocturne.

La première boucle, Montée Panon 1 et Tamarins 1 démarrera peu avant 9h45 pour s’achever à la mi-journée. Les pilotes réaliseront ce circuit de nouveau à partir de 13h45 sur des tracés éprouvants de 9,35 km pour le premier et de 13,3 km pour le second.

Les concurrents rejoindront le paddock aux alentours de 17h avant de s’élancer en début de soirée sur l’ultime spéciale du jour, Les Colimaçons (14,87 km), sur les rampes saint-leusiennes.

Le paddock se déplacera ensuite directement à Saint-Joseph à partir de 20h30 afin de se préparer à attaquer l’ultime jour de compétition, ce dimanche.



Les routes fermées ce samedi



– à Saint Leu de 8h15 à 17h10, fermeture de la RD9 et de la RD14, depuis l’intersection avec la RN1A jusqu’à l’intersection avec la RD6 ;

– à Saint Leu de 8h45 à 17h40, fermeture du Chemin des Tamarins depuis l’intersection avec la RD3, de la Route des Cryptomérias et du Chemin Vaudeville jusqu’à l’intersection avec la RD3 ;

– à Saint Leu de 17h10 à 22h10, fermeture de la RD12 depuis l’échangeur des Colimaçons jusqu’à l’intersection avec la RD13, et de la RD13 jusqu’à la Ravine du Portail.