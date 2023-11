Le Territoire de l’Ouest s’invite au Galerie Circulaire à la Ville de Le Port

À découvrir ce vendredi 10 novembre 2023 à la Halle des manifestations de la Ville du Port – la « Galerie Circulaire » dès 9 h.

En ce mois dédié à l’Économie sociale et Solidaire (ESS), Le Territoire de l’Ouest s’engage au côté de nos acteurs du territoire pour les accompagner et mieux se structurer dans les projets ESS innovants. L’intercommunalité sera présente sur le stand « village des initiatives » dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE.) avec la présence de nos Ateliers de Chantiers d’Insertion (ACI) qui sont aujourd’hui investis dans le champ de l’économie circulaire.

Vous pourrez trouver des matériaux de réemploi, récupérés, recyclés et/ou reconditionnés. Une véritable mine d’or sur cet espace de brocante !