Le Territoire de l’Ouest accueille 6 jeunes volontaires en Service Civique engagés dans le programme Solidarité environnement

Le changement climatique est un enjeu majeur qui affecte notre planète et nos sociétés de manière croissante. Traduit comme étant un axe essentiel dans le projet de territoire « Ouest 2040 », l’ambition du Territoire de l’Ouest se traduit à travers son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et dans le cadre du déploiement du Service d’Accompagnement pour la Rénovation Énergétique (SARé).

Grâce à la collaboration établie en 2022 entre le Territoire de l’Ouest et l’association UnisCité, ce partenariat a permis à 12 jeunes volontaires de s’engager sur cette mission de lutte contre la précarité énergétique pendant 8 mois en communiquant sur les aides du guichet « France rénov » et en menant des chantiers solidaires. Toujours sur cette dynamique, 6 jeunes volontaires en Service Civique ont fait leur rentrée ce mercredi 8 novembre au sein de la collectivité.

Ils ont pu rencontrer et échanger avec le Président du Territoire de l’Ouest, Emmanuel Séraphin, qui leur a confié leurs nouvelles missions ainsi que leurs équipements pour les 8 mois à venir.

Nos jeunes recrues iront sur le terrain pour sensibiliser aux défis environnementaux et climatiques auprès du jeune public. Ainsi, des ateliers autour de la «Fresque du Climat » seront proposés au scolaire du Territoire. Une nouvelle méthode qui permet de mieux comprendre et de mieux appréhender, dès le plus jeune âge, tous les enjeux liés aux changements climatiques tout en les encourageant à devenir des acteurs engagés en faveur de la préservation de notre environnement.

Une toute autre mission leur sera confiée celle de la mise en œuvre des actions d’information et d’accompagnement en faveur de la rénovation énergétique des logements sur tout le territoire. A travers le SARé- Service d’Accompagnement à la Rénovation énergétique-, ils pourront accompagner les ménages dans leurs démarches et les conseiller sur les dispositifs existants pour améliorer leur confort tout en réduisant leur facture énergétique .



Déterminés et engagés , nos jeunes se disent fiers de pouvoir contribuer à leur manière au développement durable de notre territoire .