Le symbole de la ville du Tampon n’est pas un bidonville !

Faut-il accepter, sur le territoire Français, que l’on puisse vivre sur un rond-point, dans des baraquements de fortune sans même respecter les normes électriques, les règles d’urbanisme et sans

tenir compte de la mise en danger de la vie d’autrui ?

Comment avoir l’oreille des institutions dirigeantes ?

Nous avons contacté la mairie du Tampon par courrier recommandé le 31 janvier 2024 pour savoir si l’occupation et la domiciliation d’habitant sur le site du rond-point des Azalées par le collectif « QG Zazalé » se faisaient dans les règles. Le maire peut en effet mettre à disposition un terrain, sans consulter le conseil municipal sous certaines conditions. Il convient alors de signer une convention de mise à disposition d’un terrain ou d’un local communal pour une association, et de son côté l’association ou le collectif doit fournir une assurance pour garantir que les activités et les personnes engagées dans ces activités soient protégées.

Notre demande est restée lettre morte. Pour un simple citoyen du Tampon, il est impossible de connaître les conditions d’occupation du terrain communal.

Le 14 février 2024, comme le sujet nous tenait à cœur, nous avons donc contacté la direction régionale des routes qui est sous l’autorité de la Région Réunion. En effet, aucun passage piéton ne permet de rejoindre le terrain au centre du rond-point, rond-point qui accueille pourtant du public lors de la distribution de fruits et légumes notamment, dont l’origine serait d’ailleurs à définir.

Notre demande est également restée lettre morte.

Des personnes dans une grande précarité vivent au centre d’un rond-point dans l’indifférence générale.

En tant que tamponnais, je vais saisir le tribunal afin que toute la lumière soit faite sur l’absence du respect du droit humain et des normes de sécurité.

Que notre île soit frappée par la grande pauvreté est une chose, mais cela ne doit pas se faire avec la complicité de la municipalité. Il faut savoir prendre sa part de responsabilité, surtout si la vie et la dignité des citoyens sont en jeu.

Didier Hoareau, citoyen tamponnais en colère.