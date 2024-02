Le square du Barachois ouvre ses portes ce lundi

Communiqué

Après près de 9 mois de travaux et plus de 2,8 millions d’euros investis, le nouvel espace du front de mer dionysien va pouvoir accueillir les visiteurs venus du chef-lieu et d’ailleurs dès ce lundi 26 février 2024. Une consultation citoyenne va être lancée afin de lui trouver son nom définitif.

Place du gouvernement, puis terre d’accueil pour les affranchis, ce lieu de représentation a ensuite longtemps été mis de côté. Aujourd’hui il s’offre un tout nouveau visage, avec de nouvelles ambitions afin de s’intégrer parfaitement dans le nouveau paysage. En effet, Saint-Denis a entamé depuis le début de la mandature un virage sec vers le réaménagement de la ville littorale pour faire de Saint-Denis une ville verte, durable, mais aussi ouverte sur le monde.

Plusieurs espaces distincts vont rythmer le nouveau square du Barachois, allant de la détente, à la culture ou encore à l’ouverture sur le monde. Au coeur d’une place centrale de 50 m2 se trouve un miroir d’eau. Il permet d’entendre le bruit de l’eau en continu, alors propice à la détente des visiteurs. Des fontaines, à l’esprit des fontaines d’antan, ont été installées à chaque entrée du square. Elles ont été réalisées grâce au savoir-faire artisanal réunionnais. Elles ont été choisies orange, comme le reste du mobilier urbain, afin de trancher avec le vert de la nature. Cette couleur chaude et pétillante fait référence à plusieurs éléments réunionnais.

Au total, plus de 6 000 m2, qui étaient hier inutilisés, ont aujourd’hui retrouvé tout leur sens pour offrir un élément de bonheur supplémentaire aux Dionysien.ne.s. L’idée était de préserver des notes de l’ancien, qui ont fait l’Histoire de ce lieu. Des arbres de plus de 100 ans ont ainsi été préservés, mais auxquels se sont rajoutés plus de 6 300 végétaux endémiques, afin de faire perdurer ce nouvel espace de vie, tout en créant de véritables îlots de fraîcheur pour les usagers au quotidien.

Un important espace scénique pouvant accueillir jusqu’à 5 000 personnes a été mis en place afin d’offrir des évènements épisodiques hors les murs et ainsi démocratiser la culture. Une seconde scène, plus intimiste, pouvant quant à elle accueillir jusqu’à 50 personnes, sera le lieu parfait pour des rendez-vous culturels. Le ron de moring a quant à lui été réhabilité pour recréer du lien et des échanges comme dans le temps lontan. Le nouveau square a un axe culturel mais aussi économique avec l’arrivée d’hôtels majeurs sur le littoral, d’un part avec le Radisson qui a pris possession du Barachois et d’autres parts du Rontaunay qui est en cours de construction.