Le spectre de la mort plane sur Gaza

« Sans eau, sans électricité, sans nourriture et sans médicaments, des milliers de personnes vont mourir. C’est clair et net. »

(Martin Griffiths, sous-secrétaire général des Nations unies aux affaires humanitaires)

Soutien inconditionnel à Israël ?

Des morts par milliers, des blessés par dizaines de milliers. 40% des victimes sont des enfants. Des familles entières, 10, 20, 50 personnes à chaque fois, sont décimées par les bombardements israéliens. Les corps enveloppés dans des linceuls blancs sont alignés sur le sol, nombre d’entre eux sont de petite taille. Hébétés, écrasés, des gens désespérés fouillent les décombres d’immeubles en ruine avec leurs mains et quelques outils dérisoires essayant de soulever des blocs de béton sous lesquels disparaissent peu à peu des appels au secours.

Des explosifs surpuissants explosent dans les airs faisant surgir des cadavres, des morceaux de corps déchiquetés. Le phosphore est utilisé, produit dont le feu ne peut s’éteindre qui oblige à couper les chairs à vif pour ôter les particules infernales.

Les hôpitaux, les colonnes de réfugiés essayant de fuir, les ambulances sont bombardés. 34 journalistes sont morts. Le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, annonce être « totalement choqué » par cette attaque. « Nous le répétons : les patients, les agents de santé, les établissements et les ambulances doivent être protégés à tout moment », poursuit-il, avant d’appeler à un cessez-le-feu immédiat.

« Les attaques contre les infrastructures civiles, en particulier l’électricité, sont des crimes de guerre », a souligné Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. « Priver des hommes, des femmes et des enfants d’eau, d’électricité et de chauffage à l’approche de l’hiver, a-t-elle poursuivi, ce sont des actes de pure terreur ». Mme Von der Leyen a bien sûr raison, mais dans ce cas précis, elle faisait référence aux attaques de la Russie contre les infrastructures ukrainiennes. Quant aux attaques d’Israël contre les infrastructures de Gaza, Mme Von der Leyen affirme qu’Israël a le droit de se défendre.

« Quand donc l’éternel ton Dieu t’aura délivré de tous les ennemis qui t’entourent, et qu’il t’aura assuré la sécurité dans le pays qu’il te donne en héritage pour que tu en prennes possession, tu effaceras la mémoire d’Amalek. » (référence de B.Netanyahu).

Les nouveaux Amalécites de la Bible sont aujourd’hui les Palestiniens. La guerre à Gaza est un mélange de barbarie ancestrale et de technologies de guerre sophistiquées. Le ministre israélien du patrimoine Amichai Eliyahu a déclaré le 5 novembre à Radio Kol Barama que lâcher une bombe nucléaire sur Gaza était « une option », comme le rapportent Haaretz et The Times of Israël.

Face à ce torrent de haine et de violence, qui se déploie également en Cisjordanie dans les territoires occupés, on mesure mieux combien l’indifférence du monde occidental à l’égard du peuple palestinien se transforme aujourd’hui en ce qu’il convient d’appeler en complicité de génocide. Honte à Biden, honte à Macron qui refusent de parler de cessez le feu. Honte aux députés et politiciens français qui vont parader en Israël aux côtés des bouchers de Gaza. Honte au ministre Darmanin et à ses représentants qui comme à La Réunion, tentent d’étouffer les voix de la solidarité avec nos frères et nos sœurs Palestinien.e.s.

Soyons toujours plus nombreux pour crier « Palestine vivra, Palestine vaincra ! »

Nous serons tous dans la rue le 12 Novembre à 14h30, Place Paul Vergès (rue Maréchal Leclerc) à St Denis en solidarité avec le peuple Palestinien.

Philippe Azema