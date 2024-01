Le SCAS Autisme Bel Avenir obtient la Certification « Cap’ Handéo- Service et Établissement-Autisme »

Le communiqué :

L’association a été créée à l’initiative de parents d’enfants atteints d’autisme, et gère une IME/SESSAD, dénommée SACS (Service d’Accompagnement Comportemental Spécialisé) Autisme Bel Avenir, qui accueille 15 enfants âgés entre 4 et 10 ans, atteints de TSA (troubles du spectre autistique). Dès sa création en 2010, l’Association a fait le choix d’un accompagnement comportemental fondé sur les principes de l’Analyse appliquée du comportement, l’ABA. L’objectif, c’est de permettre à court/moyen terme l’insertion, la réinsertion ou le maintien de l’enfant dans un environnement ordinaire.

Nous sommes en phase avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé concernant les bonnes pratiques dans l’accompagnement des autistes.

C’est donc tout naturellement que, de notre propre initiative, nous avons demandé à Handéo de réaliser un audit pour l’obtention du label « Cap’Handéo Services et établissements – autisme ».

Pour obtenir cette certification, l’établissement a accueilli trois auditeurs venus de métropole durant trois jours dans notre service. Lors de cet audit, ils ont à la fois observé des situations de travail avec les éducateurs, que ce soit intramuros ou en extérieur, rencontrer les familles, échanger avec les partenaires (centres sportifs, école, etc.), vérifier les documents transmis, etc.

Les parents restent les spécialistes de leurs enfants, et la traçabilité des actions menées permet d’intervenir en toute transparence et de rester à l’écoute de leurs attentes et besoin. Des moyens de communication entre ces différents acteurs permettent de conserver la cohérence dans le suivi de l’enfant.

Ce référentiel met également l’accent sur la promotion de l’auto-détermination pour les personnes accompagnées, sur l’importance de la place du choix dans les accompagnements. Le but ultime de l’éducation et d’amener l’individu à s’autogérer (« self management ») en développant son sentiment de compétence, d’autonomie et d’appartenance au groupe. Tous les enfants accueillis au SACS sont scolarisés, à temps partiel la plupart du temps. L’Éducation nationale est notre partenaire le plus important.

C’est avec beaucoup de rigueur qu’il a fallu démontrer concrètement la qualité de la prise en charge effectuée auprès des enfants et de leur famille. Il s’agissait là de prouver, vérifier et analyser l’ensemble des données fournies.

Cette certification a permis de prendre conscience de tout le travail mené au quotidien par l’ensemble des professionnels de l’établissement et l’engagement de chacun, faisant que les familles approuvent et reconnaissent la qualité de l’enseignement dispensé.

En conclusion de cette certification, des points extrêmement positifs ont pu être mis en évidence, comme la reconnaissance des professionnels formés et supervisés, l’accompagnement individualisé et ouvert sur l’extérieur, l’implication des familles et le soutien apporté dans les actes de vie quotidienne comme dans l’accompagnement aux soins médicaux, etc.

Cette certification a permis de valoriser pleinement les actions engagées auprès des enfants et de leur famille. Le SACS a reçu un label qui démontre une réelle qualité d’accompagnement du service qu’il conviendra de maintenir, notamment par un audit de renouvellement dans 3 ans, et une instance de suivi dans 18 mois.