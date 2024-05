Le salon Zanimos fait le plein à la Nordev

Le Salon Zanimos 2024 a ouvert ses portes vendredi à la NORDEV à Sainte-Clotilde pour les aficionados des animaux de compagnie et des plantes. Pour les retardataires, il vous reste la journée de ce lundi pour vous y rendre afin de rencontrer chiens et chats et des passionnés.

Plongez dans l’univers canin avec notre Espace Chien de plus de 900 mètres carrés. Découvrez plus de 30 races différentes et partagez un moment de joie avec nos amis à quatre pattes. Découvrez les plus beaux chats ainsi que la Ferme pédagogique avec des volailles, cabris, lapins, moutons… autant de bêtes adorables que de découvertes pour les enfants, mais aussi des dromadaires.

Vous aurez la possibilité de participer à des ateliers en journée continue avec notamment des balades à Cheval et Poney, vous initiez à l’art du Bonsai, au Tir à l’Arc, à l’atelier Paléontologie et aussi à la découverte des plantes.

Plusieurs personnages seront présents sur le salon : Ma Petite Sirène, The Dog (Men In Black), Donatello (Tortues Ninja), Aladdin et Jasmine

Ce lundi , Zanimos Beauty Show à 14h30

Découvrez l’élégance en duo. Venez admirer nos fabuleux binômes de Miss et leurs Chiens défilant dans un spectacle de mode unique !

Plusieurs concours ont lieu :

Concours du plus beau Royal Bourbon

Concours mon animal a un incroyable talent

Concours le petit jardinier : Laissez éclore la créativité de votre enfant !

Concours Aqua Scaping : Réalisez le plus beau paysage d’aquarium

Concours Brouette fleurie : Décorez une brouette avec des fleurs et des plantes

Les animaux de compagnie ne sont pas admis sur le salon pour des questions de sécurité et d’hygiène hormis ceux qui concourent.

Dates : 18, 19 et 20 mai 2024

Ouvert demain lundi de 10h00 à 19h00

Photos Pierre Marchal